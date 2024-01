Flamengo e Fluminense se destacam mundialmente no Instagram em 2023

Um levantamento digital produzido pela Samba Digital aponta Flamengo e Fluminense como principais destaques brasileiros no Instagram em 2023. Enquanto o Rubro-Negro alcançou o top 10 mundial em interações, o Tricolor terminou ano com maior taxa de engajamento do mundo.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



Vamos aos números:



O Flamengo encerrou o ano com 778 milhões de interações no Instagram e ficou em sétimo lugar neste quesito no ranking mundial. Os números rubro-negros foram superiores a clubes de marcas globais, como o PSG e o Liverpool, por exemplo.



Já o Fluminense, campeão da Libertadores e vice do Mundial de Clubes, terminou 2023 como o clube com maior taxa de engajamento no Instagram: 37,5%.