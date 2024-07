Corinthians anuncia acordo bilionário com LFU pelos direitos do Brasileirão; veja valores

💸 Saída da Libra



Até assinar com a LFU, o Corinthians fazia parte da Libra, bloco que conta com Flamengo, Palmeiras, São Paulo e outras quatro equipes da Série A. O grupo assinou contrato com a Globo para todas as plataformas e deve faturar R$ 1,1 bilhão no total. A efeito de comparação, a quantia que o Corinthians deve embolsar na LFU é superior à que ganharia da Globo no contrato com a Libra.