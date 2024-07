Janela já movimenta R$ 10 bilhões ao redor do mundo; veja reforços mais caros

⚽ Janela de transferências



A janela de transferências está aberta em todos os principais mercados do planeta, inclusive nas cinco ligas nacionais mais importantes da Europa. No Brasil, a janela terá início no dia 10 de julho. A maioria dos países permitirá o registro de novos jogadores até 30 de agosto.



Em 2023, impulsionado pelo pesado investimento feito pela Arábia Saudita, a janela do meio do ano movimentou € 8,8 bilhões (R$ 50,8 bilhões) e quebrou o recorde de maior da história do futebol.