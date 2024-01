Onde assistir à Copinha 2024? Entenda divisão dos direitos de transmissão

O Grupo Globo é um dos detentores dos direitos e vai transmitir 30 jogos da primeira fase no Sportv, canal de TV por assinatura. A preferência será dos times da Série A do Brasileirão. A Globo, na TV aberta, tradicionalmente exibe apenas a grande final.



Os jogos que forem exibidos no Sportv terão o sinal disponível no serviço Globoplay. A CazéTV transmitirá 19 partidas na primeira fase. O restante será dividido entre os canais Paulistão e Futebol Paulista no YouTube.



