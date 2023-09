Como a Arena MRV pode alavancar os negócios do Atlético-MG?

Com a inauguração da Arena MRV, a quantidade de equipes presentes na Série A do Brasileirão com casas próprias chega a 70%: Atlético (Arena MRV), Botafogo (Nilton Santos), Palmeiras (Allianz Parque), Grêmio (Arena do Grêmio), Athletico (Ligga Arena), Bragantino (Nabi Abi Chedid), São Paulo (Morumbi), Corinthians (Neo Química Arena), Internacional (Beira-Rio), Goiás (Serrinha), Santos (Vila Belmiro), Vasco (São Januário), Coritiba (Couto Pereira) e América (Independência).



- Sem dúvidas, a chegada da Arena MRV amplia as possibilidades do oferecimento de vantagens para os sócios-torcedores do Atlético. Um exemplo disso é que na partida de estreia apenas adeptos ao programa estiveram presentes no local. Por outro lado, assim como acontece em outros times, a quantidade de sócios em comparação com a capacidade do estádio forma uma equação difícil de ser solucionada pela instituição - afirma Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de Vasco, Bahia e Cruzeiro.



Com ingressos entre R$ 90 e R$ 430, as entradas para o duelo que marcou a inauguração do novo estádio do Atlético acabaram em menos de 40 minutos e apenas sócios-torcedores conseguiram comprar. A casa do Galo tem capacidade para 44 mil torcedores, porém, neste momento, apenas 30 mil bilhetes estão sendo disponibilizados para o público.