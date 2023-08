A diretoria do Atlético-MG está planejando um aumento de público na Arena MRV para a próxima partida do time. A ideia é liberar 35 mil lugares no jogo contra o Botafogo, que vai acontecer no próximo dia 16 às 21h, pelo Brasileirão. Tal reveleção aconteceu durante o Fórum SAF 2023, evento que reúne representantes de times para tratar do tema, por Bruno Muzzi, CEO do clube.