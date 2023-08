Arena MRV na lista! Confira os maiores acordos de naming rights no futebol brasileiro

O Atlético-MG vai inagurar, neste domingo (27), a Arena MRV. O novo estádio do Galo será apenas o quinto da Série A do Brasileirão com um acordo de naming rights.



Mas, afinal, quanto vale o acordo fechado entre Atlético-MG e a construtora MRV? Em termos financeiros, como a nova arena se compara com Allianz Parque e NeoQuímica Arena, por exemplo? Confira detalhes abaixo.



