Quanto custou a Arena MRV? E quanto vai faturar? Veja as principais cifras do novo estádio do Atlético-MG

Como a Arena MRV custou mais de R$ 1 bilhão?



Na manhã de segunda-feira, o CEO do Atlético e da própria Arena MRV, Bruno Muzzi apresentou "a evolução dos custos da Arena MRV". Em 2018, o preço original do projeto era de R$ 410 milhões e atingiu R$ 746 milhões em agosto de 2023.



Com os R$ 335 milhões das contrapartidas, o preço total do empreendimento chega a quase R$ 1,1 bilhão.



Os índices de inflação - principalmente o INCC (Índice Nacional do Custo da Construção) já corrigiu naturalmente esse valor ao longo do tempo, chegando a R$ 612 milhões em abril de 2021, um ano após o início das obras.



Nos dois últimos anos, o custo do projeto alcançou R$ 746 milhões com novos reajustes, melhorias do projeto, entre outras despesas.