COI fecha acordo inédito e cerveja será patrocinadora dos Jogos Olímpicos

- O COI tem prazer em anunciar essa nova parceria com a AB Inbev, cervejaria líder mundial. Dividimos as mesmas premissas de apoio ao esporte e aos atletas. Como uma marca global, Corona Cero vai engajar os fãs ao redor do mundo nessa celebração mágica dos Jogos Olímpicos, brindando a todos os feitos dos atletas - disse o presidente do COI, Thomas Bach.



➡️ Quais clubes brasileiros podem virar SAF em 2024?



Parceiro Olímpico Mundial (TOP Partner)



A AB InBev torna-se a 15ª patrocinadora do programa TOP Partner, o nível mais alto de patrocínio do COI. Além da cervejaria, o grupo conta com empresas globais como Deloitte e Coca-Cola, por exemplo. Veja a lista completa abaixo: