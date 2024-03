Qual é o salário de Thiago Almada, alvo do Botafogo, no Atlanta United?

💰 Salário de Thiago Almada



De acordo com a associação de jogadores da MLS, Almada tem uma remuneração anual garantida de US$ 2,332 milhões (R$ 11,5 milhões) - o que representa cerca de R$ 960 mil por mês.



Ele é o jogador mais bem pago no elenco do Atlanta e o 24º na MLS.



💸 Mais informações



Almada é a maior contratação da história do futebol norte-americano. Em 2022, o Atlanta pagou US$ 16 milhões para tirá-lo do Vélez Sarsfield, da Argentina. Ele tem contrato com o atual clube até 2026 e desperta interesse do futebol europeu.