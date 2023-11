Champions League tem transmissão no Brasil definida até 2027

Longos meses de negociação



A licitação pelos direitos de transmissão da Champions League aconteceu no primeiro semestre de 2023 e contou com o interesse das principais emissoras do país. A agência Team foi responsável por organizar a concorrência.



A TNT Sports, marca esportiva da Warner que exibe o torneio desde 2015/2016, fez a melhor proposta - cerca de US$ 100 milhões (R$ 490 milhões - e garantiu a renovação do acordo de forma mais rápida.



