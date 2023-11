Quem vai ganhar o Brasileirão? Netshoes presenteia torcedores otimistas com camisa do time do coração

A Netshoes promove uma ação especial para os torcedores dos seis clubes que têm a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro - Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Grêmio e Palmeiras.



A campanha é a seguinte: durante uma hora, em uma ação exclusiva no X (ex-Twitter), nesta quarta-feira (29), quem comprar a camisa do seu clube do coração poderá ganhar um cupom de 99% de desconto para a compra de mais uma peça, caso o time seja campeão.



A ação começou às 15h, em uma publicação feita no perfil Planeta do Futebol, que tem mais de 2 milhões de seguidores na rede social: “Comenta com a #eucravoNetshoes que quando chegarmos à 1.000 comentários eu vou lançar a boa com a Netshoes”. A meta foi batida em três horas. Em seguida, o perfil do e-commerce respondeu à publicação com detalhes de como os internautas podem participar.