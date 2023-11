Maiores salários da Champions League: Mbappé lidera com R$ 32 milhões; veja ranking

Cabe destacar que as estimativas do Capology são em valores brutos, ou seja, antes do pagamento de impostos. O montante líquido recebido pelos atletas depende da legislação tributárioa de cada país.



➡️ Ranking Biz: Os maiores salários do futebol mundial



Os salários são astronômicos quando comparados com a realidade do futebol brasileiro, mas ainda estão distantes dos valores pagos na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo, por exemplo, recebe mais de R$ 80 milhões por mês no Al-Nassr.