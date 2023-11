Quanto o Santos deixa de ganhar ao ficar fora da Copa do Brasil 2024?

Considerando que a CBF reajusta os valores das premiações a cada edição, a ausência do Santos na Copa do Brasil 2024 reduzirá em torno de R$ 10 milhões o faturamento da equipe. Isso se o clube repetisse o desempenho mínimo dos últimos anos (chegar às oitavas de final).



Outro possível impacto é comercial. Ficar de fora de um torneio importante como a Copa do Brasil pode dificultar a vida do Peixe na prospecção de possíveis patrocinadores ou na renovação com parceiros atuais.



E agora?



Uma forma de amenizar este "prejuízo" é garantir a classificação à Sul-Americana 2024. Para isso, o clube deve ficar em 14º para cima.



Por outro lado, um rebaixamento para a Série B - que ainda é possível - resultaria em um estrago ainda maior nos cofres do Peixe. Clique aqui para saber mais sobre o impacto de cair para a segunda divisão.