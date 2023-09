Champions League de R$ 70 bilhões: conheça os times e jogadores mais caros

Os 10 jogadores mais valiosos



Dois craques dividem o posto de jogador mais valioso da Champions League: Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do PSG. Ambos estão avaliados em € 180 milhões (R$ 932,9 milhões).



Vini Jr, do Real Madrid, completa o pódio, com valuation de € 150 milhões (R$ 777,4 milhões). Rodrygo (€ 100 milhões) é o único outro representante do Brasil no top 10.



+ Grupo da morte? Confira as chaves mais valiosas da Champions League 2023/24