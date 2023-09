Grupo da morte? Confira as chaves mais valiosas da Champions League 2023/24

O Grupo da Morte



✔️ O elenco mais valioso do Grupo F é o do Paris Saint-Germain: € 1,04 bilhão. Em seguida, aparecem em ordem: o do Newcastle, o do Milan e o do Borussia Dortmund.



✔️ Cabe destacar que o confronto entre PSG e Newcastle representa um duelo de dinheiro do Oriente Médio. Enquanto o clube francês é controlado pelo QSI, fundo de investimentos do Qatar, o time inglês é propriedade do PIF, fundo soberando da Arábia Saudita.