A final de R$ 70 milhões: como prêmio ao campeão da Copa do Brasil cresceu 2000% em uma década

Por que a premiação aumentou tanto?



O primeiro passo para a valorização da Copa do Brasil foi a inclusão dos participantes da Libertadores a partir da edição de 2013. A virada de chave principal, no entanto, foi o acordo assinado entre CBF e Grupo Globo, que comprou os direitos exclusivos de transmissão para o período de 2018-2022 por valores muito acima do contrato anterior



Com mais dinheiro em caixa, a entidade aumentou a premiação dos clubes e valorizou o torneio. De R$ 6 milhões em 2017, apenas a vitória na final da Copa do Brasil passou a valer R$ 50 milhões no ano seguinte.



+ Quem fatura mais? Quem tem elenco mais caro? Compare finanças de São Paulo e Flamengo



Em agosto de 2022, Globo e CBF anunciaram a renovação do acordo para o período 2023-2026. A emissora venceu a concorrência e garantiu os direitos de TV aberta, paga (SporTV) e streaming. Essa última fatia é sublicenciada em parte para a Amazon.