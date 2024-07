Brasileirão alcança 70% dos clubes com CEO; veja lista e entenda função

De forma geral, o CEO é a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. Ele é o responsável por implementar as estratégias para promover a visão da empresa em todas as áreas. No mundo do futebol, no entanto, há algumas particularidades.



Nos clubes associativos, por exemplo, existe uma relação de subordinação ao presidente, que é eleito para um mandato relativamente curto e representa uma figura mais política. Nestes casos, o CEO administra o dia a dia e toma as decisões estratégicas do clube, mas deve sempre responder ao presidente.



Além de planejar e executar, faz parte do trabalho do gestor acompanhar os resultados para promover alterações no clube, se necessário. Diferentemente do presidente, que costuma ser torcedor da equipe, o CEO deve ter mais racionalidade para executar as políticas estratégicas estabelecidas pelo clube.



Para atingir os objetivos, o CEO precisa ter conhecimento sobre todas as outras áreas (finanças, marketing, comercial, futebol) e saber mensurar os resultados dela. Além disso, ele deve ter capacidade de comunicação e saber lidar com a natureza de uma indústria que é totalmente peculiar, como o futebol.