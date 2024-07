Semis da Euro valem R$ 30 bilhões; veja seleções e jogadores mais caros

As semifinais da Eurocopa 2024 começam nesta terça-feira (9), às 16h, com o confronto entre Espanha e França. Na quarta, Inglaterra e Holanda se enfrentam e disputam a outra vaga na final. Somadas, as quatro seleções superam € 5,2 bilhões (cerca de R$ 30,5 bilhões) em valor de mercado.



