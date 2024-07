Botafogo supera rivais e passa a ter 3º elenco mais caro do Brasileirão

➡️ Qual bloco vai faturar mais? Veja as diferenças entre Libra e LFU



O Palmeiras, mesmo com a saída de Endrick, segue no topo do ranking de elencos mais valiosos do Brasileirão. Sem nenhum reforço anunciado para a janela, o Flamengo aparece na segunda colocação com uma diferença inferior a € 10 milhões para o líder.