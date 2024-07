Mercado da bola: veja quatro clubes que devem gastar uma fortuna com reforços

A janela de transferências está aberta nas grandes ligas do futebol europeu. Com mais de R$ 10 bilhões movimentados até o momento, a expectativa é que muito dinheiro seja investido em reforços até o dia 30 de agosto, prazo final de inscrições.



Abaixo, o Lance! Biz apresenta quatro clubes que, por diferentes motivos, devem gastar uma fortuna com contratações para a temporada 2024/25.



1. Aston Villa (Inglaterra)



Dono do 21º maior faturamento do futebol europeu e de volta à Champions League após 41 anos, o clube de Londres vai abrir o bolso para reforçar o elenco. O Aston Villa já lidera a lista de investimentos em reforços (€ 84,2 milhões) e não deve parar por aí. Outro motivo por trás dos gastos elevados é a venda de Douglas Luiz, que deixou o clube rumo à Juventus por € 51,50 milhões.