Veja quanto custou cada gol de Gabigol pelo Flamengo em 2024

⚽ A má fase de Gabigol em 2024



Após um 2023 apagado, Gabigol iniciou a temporada tentando reencontrar seu melhor futebol. Uma série de polêmicas fora de campo, no entanto, atrapalhou os planos do atacante. Em março, ele foi suspenso por tentativa de fraude do exame antidoping e ficou mais de um mês afastado.



Duas semanas após conseguir o efeito suspensivo, uma nova polêmica: Gabigol foi flagrado vestindo a camisa do Corinthians durante uma folga. Ele perdeu a camisa 10 depois do episódio e aumentou o atrito com a diretoria.