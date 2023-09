Bastidores do futebol: como são as negociações entre gestor e jogador? 

Qual é o papel do gestor nas negociações?



Antes do início da temporada, o gestor tem a missão de conversar com o técnico do time e traçar um perfil para o elenco do ano seguinte. Os nomes dos atletas podem surgir de diversas formas: indicação da comissão técnica, sugestão do departamento de scouting ou até mesmo empresários oferecendo clientes.



Depois de discutir com a diretoria e definir os alvos, o executivo pode iniciar as negociações com os agentes de cada atleta. Valores e condições contratuais são discutidos em busca de um acordo.



De forma paralela, em alguns casos, o profissional também tem que negociar com o clube atual do jogador para negociar valores de uma possível transferência. Vai ser em definitivo ou por empréstimo? Algum outro jogador será envolvido na negociação? Tudo é discutido entre gestores de futebol.