Qual o tamanho da fortuna de Stephen Curry, astro da NBA?

A maior parte do patrimônio foi formada graças aos salários milionários nos Warriors. No contrato atual, que é válido até 2026, o armador recebe uma média de US$ 53,8 milhões (R$ 270 millhões) por ano.



O site especializado Spotrac estima que, em 15 temporadas na NBA, ele já tenha faturado um total de US$ 354,7 milhões (R$ 1,7 bilhão) apenas em remuneração.



Outra importante fonte de renda é o contrato pessoal de patrocínio com a Under Armour. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o contrato atual entre as partes prevê o pagamento de US$ 215 milhões anuais e inclui uma participação acionária na empresa.



💰 Os atletas da NBA mais ricos na história:



1. Michael Jordan - R$ 18,7 bilhões

2. LeBron James - R$ 8,5 bilhões

3. Shaquille O'Neal - R$ 6 bilhões

4. Kobe Bryant - R$ 5,4 bilhões

5. Kevin Durant - R$ 4,7 bilhões

6. Stephen Curry - R$ 3,8 bilhões



