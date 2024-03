Qual o campeonato que mais compra jogadores brasileiros entre as principais ligas europeias?

O futebol brasileiro se notabiliza por ser um exportador de talentos para a Europa. Nas últimas cinco temporadas (desde 2019), a Ligue 1 (Campeonato Francês) foi a que mais contratou jogadores tupiniquins, com 17 no total. Já a LaLiga (Campeonato Espanhol) foi a que mais gastou no período em valores totais - cerca de R$ 969 milhões. Os dados são do levantamento exclusivo do Torcedores.com, que listou todas as negociações realizadas no recorte de tempo analisado.