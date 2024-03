Qual é o tamanho da dívida do Real Madrid? Veja raio-X das finanças

💰 Receitas: De acordo com o Football Money League, da consultoria Deloitte, o Real Madrid foi o clube de futebol com maior geração de receitas na temporada 2022/23: foram € 831,4 milhões (R$ 4,5 bilhões), no total. A maior parte tem origem comercial, seguido pelos direitos de transmissão.



⚠️ Dívida: De acordo com o último balanço financeiro divulgado, o endividamento líquido do Real Madrid era de € 46,7 milhões (R$ 250 milhões) em 30 de junho de 2023. Este valor não considera os compromissos do clube referente à reforma do Santiago Bernabéu.



💸 Valor de mercado do clube: Em 2023, o gigante espanhol foi apontado pela revista Forbes como o clube de futebol mais valioso do mundo, sendo avaliado em US$ 6,07 bilhões (R$ 30 bilhões).



⚽ Valor de mercado do elenco: De acordo com o Transfermarkt, o elenco do Real Madrid está avaliado em € 1,04 bilhão (R$ 5,6 bilhões). O clube aparece apenas atrás de Manchester City e Arsenal no ranking de elencos mais valiosos do mundo.