Astro de Hollywood se torna dono do Leeds United, da Inglaterra

Will Ferrell, astro de Hollywood, se tornou a última celebridade a investir no futebol inglês. De acordo com a imprensa local, ele se tornou acionista minoritário do Leeds United, atualmente na segunda divisão da Inglaterra.



Ferrell teria comprado uma participação no grupo 49ers Enterprises, com sede nos EUA, dono do clube de Elland Road. Além dele, o Leeds United tem uma série de investidores conhecidos, como o ator Russell Crowe, o nadador Michael Phelps e aos jogadores de golfe Jordan Spieth e Justin Thomas.



