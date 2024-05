Brasileiros dividem premiação milionária no UFC 301; veja valores

Os brasileiros têm motivos para comemorar a participação no UFC 301, realizado no Rio de Janeiro, neste sábado (4). Todas as 13 lutas do evento contaram com lutadores locais, que fizeram um impressionante 10-3 e arrebataram todos os bônus de desempenho na noite.



Ao todo, o UFC dividiu uma premiação total de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) entre as quatro melhores performances da noite. Mauricio Ruffy, Alessandro Costa, Michel Pereira e Caio Borralho foram os escolhidos e receberam US$ 50 mil (R$ 253 mil) cada.



