As cifras bilionárias que comprovam o sucesso comercial da Fórmula 1

Este aumento foi impulsionado por dois fatores: (1) a entrada de novos patrocinadores e (2) as renovações lucrativas com parceiros de primeira linha, que geraram US$ 370 milhões em receitas de patrocínio em 2023.



O acordo de patrocínio com a Qatar Airways, por exemplo, foi fechado pelo dobro do valor que a Fórmula 1 recebia da Emirates, companhia aérea patrocinadora até o ano passado. De forma paralela, a Amazon Web Services triplicou o valor de seu acordo para vencer a concorrência e ampliar o vínculo com a F1.



