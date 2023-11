Bellingham pode fechar acordo ‘multimilionário’ com marca de luxo

Acordos entre jogadores e marcas de luxo



Bellingham não seria o único jogador a fazer parceria com uma gigante da moda. O também inglês Jack Grealish, do Manchester City, assinou contrato com a Gucci no ano passado, por exemplo.



Marcus Rashford, do Manchester United, é embaixador da Burberry, enquanto Erling Haaland tem parceria com a marca italiana Dolce e Gabanna.



