Arábia Saudita domina lista de patrocinadores do Mundial de Clubes 2023

Por fim, há a cota de apoiadores. Tradicionalmente, esta prateleira é ocupada por empresas do país-sede do evento. No caso do Mundial de Clubes 2023, as cinco marcas apoiadoras são da Arábia Saudita.



Este cenário é apenas uma prova da crescente influência saudita no futebol mundial. A federação do país é, hoje, uma das principais aliadas do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Há, inclusive, negociações para a Aramco, empresa ligada ao governo saudita, se tornar a patrocinadora mais lucrativa da entidade.