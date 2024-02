À la Jordan: Bellingham ganhará logo exclusivo de patrocinador

Em grande fase dentro de campo, Jude Bellingham está prestes a marcar um golaço no mundo do marketing publicidade. De acordo com o site 'Footy Headlines', a Adidas se prepara para lançar uma grande campanha de publicidade com o jogador de 20 anos como protagonista.



O meia do Real Madrid verá a sua a famosa comemoração com os braços abertos se tornar uma marca por si só. Assim como Michael Jordan fez com a Nike, Bellingham terá um logo exclusivo com sua silhueta.



