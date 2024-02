Clubes da Libra aceitam proposta da Globo pelos direitos do Brasileirão

- Foi uma reunião muito produtiva, onde analisamos diversos formatos para seguir em frente. De forma conjunta, optamos por avançar com a proposta da Rede Globo, parceira histórica do futebol brasileiro, e que já se encontra em estágio avançado de negociação - comentou Julio Casares, presidente do São Paulo e membro do comitê de negociação da LiBRA.



- Queremos reforçar nosso objetivo principal, que é a criação de uma liga inédita no Brasil envolvendo os 40 clubes das duas primeiras divisões. Escolhemos o caminho que acreditamos ser aquele que mais contribuirá neste processo. As condições colocadas na mesa durante as negociações apontam nesta direção - afirmou Bruno Muzzi, CEO do Atlético-MG.



Os 19 clubes da Libra:



ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Paysandu, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.



E a Liga Forte União?



Sem acordo com a Libra, a Liga Forte União poderá seguir a negociação dos seus direitos por conta própria. O grupo conta com 11 times da Série A atualmente.