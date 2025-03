Contestado, Memphis muda postura no Corinthians e agrada Ramon Díaz

Com participação direta de Memphis, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (16), e abriu vantagem na disputa pelo título do Campeonato Paulista. O holandês deu assistência para Yuri Alberto marcar o gol da vitória no Allianz Parque e teve o desempenho elogiado por Ramón Díaz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O clube alvinegro atuou com Romero no lugar de Garro e Memphis teve mais responsabilidade defensiva no duelo. O atacante foi responsável por cobrir as investidas no lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Após a partida, Ramón Díaz elogiou o comprometimento tático do holandês.

— O que eu, pessoalmente, gostei no Memphis é que ele fez o que conversamos e foi responsável sobre o que pedi taticamente. Muito além da sua experiência, do seu histórico, o que trabalhamos nesses três, quatro dias, ele foi inteligente taticamente — disse o treinador do Timão em entrevista coletiva no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Ramón Díaz destacou o posicionamento do jogador na partida e exaltou a assistência de Memphis para o gol de Yuri Alberto, marcado no segundo tempo.

— E se vocês observarem, ele recuava com o lateral, dominava a bola com precisão, fez a jogada do gol, deu o passe para Yuri e Yuri fez o gol. Então, essas são as coisas que realmente fazem a diferença. Ele é um profissional e, como já disse, esteve muito bem. Estou muito feliz por ele, pela forma como jogou taticamente — falou o treinador.

continua após a publicidade

Memphis teve bom desempenho defensivo no primeiro jogo da decisão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Contestado

Memphis não marcou nenhum gol na campanha do Corinthians na Libertadores, na qual a equipe foi eliminada para o Barcelona de Guayaquil. Na quarta-feira (12), a equipe venceu os equatorianos por 2 a 0, mas não reverteu a desvantagem de três gols após derrota por 3 a 0 no jogo de ida.

O auxiliar do Corinthians, Emiliano Díaz, destacou que o atleta vive dificuldades neste início de temporada pelo calendário cheio de jogos. O jogador foi convocado para defender a Holanda nesta Data Fifa.

— Ficamos felizes por ele porque vem sofrendo críticas e coisas que não merece, pois a torcida do Corinthians tem que saber que ele está fazendo um esforço sobre-humano para jogar. É o primeiro ano dele na América do Sul, na Copa Libertadores, com viagens de 8 horas, algo a que ele não está acostumado. Ele está acostumado a fazer uma pré-temporada de um mês, a jogar a Champions League com viagens de três horas, e o cara está fazendo isso com muita humildade e coragem —disse Emiliano Díaz.