McLaren anuncia novo patrocinador máster

A tradicional escuderia britânica McLaren, da Fórmula 1, anunciou um patrocinador máster. É o primeiro da equipe em mais de dez anos. Trata-se da multinacional de serviços financeiros Mastercard, que vai exibir a logomarca com destaque na principal no time da categoria do automobilismo.

A parceria muda, inclusive, o nome da equipe, que passa a se chamar McLaren Racing Mastercard. Para os clientes da empresa, será oportunidade de acesso exclusivo a bastidores, além de experiências como voltas na pista e encontro com pilotos. Os detalhes ainda serão anunciados.

- Não há ninguém mais importante para nós do que nossos incríveis fãs, então não poderia estar mais feliz em iniciar este próximo capítulo da nossa parceria: continuaremos a colocar nossos fãs em primeiro lugar. A Mastercard é uma parceira fantástica que compartilha nossas paixões e valores, então tê-los a bordo como parceiros de nomeação nos oferecerá a plataforma de lançamento perfeita para continuarmos avançando dentro e fora das pistas - projetou Zak Brown, CEO da McLaren.

Raja Rajamannar, diretor de marketing e comunicação da Mastercard, acrescentou:

- Nossa parceria tem como objetivo colocar os fãs na liderança desde o primeiro dia, e nos tornarmos o parceiro oficial de nomeação da McLaren leva esse compromisso a um novo patamar. A McLaren Racing representa o auge da inovação, precisão e desempenho, valores que refletem os nossos, à medida que ultrapassamos limites e proporcionamos experiências vencedoras. Colaborações como a Team Priceless refletem esses valores e dão aos fãs muito o que esperar desta temporada e de muitas outras - completou.

Após meses de expectativa, a Cadillac anunciou os dois pilotos que vão defender a equipe em 2026, temporada de estreia da fabricante na Fórmula 1. A contratação foi compartilhada, nesta terça-feira (26), pela equipe norte-americana nas redes sociais. Antes cotado, o brasileiro Felipe Drugovich ficou fora da escolha. A equipe optou por dois pilotos experientes: o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez, que assinaram para retornarem à categoria.

