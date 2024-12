Botafogo se torna primeira SAF do Brasil a conquistar a Libertadores

Campeão da Libertadores pela primeira vez, o Botafogo também é responsável por um feito inédito no futebol brasileiro: com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final desse sábado, o clube carioca se tornou a primeira SAF do País a conquistar o título mais importante das Américas.

A Copa Libertadores chega ao Botafogo no terceiro ano de sua era como Sociedade Anônima do Futebol — a Eagle Football Holdings, grupo comandado pelo bilionário norte-americano John Textor, assumiu a gestão do futebol do clube no primeiro semestre de 2022. O time evoluiu muito desportivamente desde então, e chega agora ao título máximo do continente. Nos próximos dias, o Botafogo pode conquistar também o Campeonato Brasileiro.

Esse crescimento passa por janelas de transferências agressivas — o Botafogo contratou 20 jogadores nesta temporada — que incluem jogadores com mercado na Europa, casos de Luiz Henrique e Thiago Almada. Eles foram trazidos ao clube carioca já sabendo que irão para o Lyon, que também pertencem a Textor, no próximo ano.

Ao fechar o acordo de aquisição, Textor se comprometeu a investir pelo menos R$ 350 milhões até 2025, divididos em quatro parcelas. A última, de R$ 50 milhões, deverá ser paga no próximo ano. Mas, na prática, o magnata já colocou mais dinheirinho no clube.

Apenas este ano, o Botafogo gastou R$ 373 milhões em contratações, com o maior aporte realizado na janela de transferência do meio do ano. O modelo de investimento é criticado por alguns clubes, como Flamengo e Palmeiras, que querem a criação de um fair-play financeiro.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, com Alejandro Dominguez (Foto: Divulgação/Conmebol)

De acordo com o Wall Street Journal, John Textor investiu cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,97 bilhões, na cotação atual) para adquirir, além do Botafogo, o Crystal Palace (Inglaterra), o Molenbeek (Bélgica) e o Lyon (França).

Antes do Botafogo, outra SAF ganhou a Libertadores da América

Apesar do título inédito do Botafogo entre as SAFs do Brasil, a Libertadores já foi conquistada por um clube que é uma sociedade anônima no passado. Foi com o Atlético Nacional, da Colômbia, que conquistou a América em 2016. O clube pertence à Organización Ardila Lülle, um dos maiores conglomerados empresariais colombianos, desde 1996.