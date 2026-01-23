menu hamburguer
Lance! Biz

Maratona do Rio anuncia nova detentora dos naming rights

Loja de comércio eletrônico substitui casa de apostas no patrocínio à corrida

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
12:38
Maratona do Rio 2021 vai acontecer entre os dias 12 e 15 de novembro, com provas de 5km, 10km, 21km, 42km e 63km. (Divulgação)
imagem cameraCorrida carioca é uma tradição no calendário
A Maratona do Rio, maior corrida de rua da América Latina, anunciou a nova detentora de naming rights: na prova deste ano, será a empresa de comercio eletrônico Netshoes a patrocinar o percurso de 10 quilômetros. O evento vai acontecer entre 4 e 7 de junho, e a prova com novo patrocinador está programada para o dia 5.

Essa será a primeira vez que o e-commerce de artigos esportivos assume essa posição no evento. A prova também inclui provas de 5 km, meia maratona (21 km) e maratona completa (42 km). A expectativa de público é superior a 60 mil atletas.

- Estamos muito animados em nos associarmos com a principal maratona do país e entrarmos com toda essa força no Rio de Janeiro. A corrida é uma modalidade que cresce, com cada vez mais adeptos, e a Netshoes mantém um olhar dedicado a esse movimento, que vai além da promoção da saúde, do esporte e do bem-estar, e também movimenta uma comunidade que evolui em comportamentos e tendências de consumo - destacou Gabriele Claudino, diretora de marketing da Netshoes.

A mudança também marca a substituição da Betnacional nos naming rights da prova de 10 km. Houve críticas dos corredores à presença da casa de apostas na edição anterior.

- A chegada da Netshoes como patrocinadora da prova de 10km representa a união de duas marcas que acreditam na força da corrida de rua como ferramenta de conexão, bem-estar e transformação - destacou Fernanda Cozac, diretora de marketing da Dream Factory, uma das responsáveis pela organização do evento. E completou:

- É uma parceria que nasce com muita sinergia e que contribui para ampliar ainda mais a experiência do corredor dentro do maior festival de corrida da América Latina.

Maratona do Rio
Maratona do Rio anuncia nova detentora dos naming rights (Foto: Maratona do Rio / Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

