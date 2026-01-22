O Clube do Remo inicia um novo capítulo de sua história dentro e fora de campo. Em meio ao retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul anuncia a Fatal Model como sua nova patrocinadora. A parceria chega em um momento simbólico para o futebol paraense, reforçando a grandeza do Remo e a força de sua torcida em uma das temporadas mais aguardadas das últimas décadas.

Presente em diferentes propriedades do clube, o patrocínio une duas marcas que compartilham ousadia, alcance nacional e conexão direta com o público. Para Samuel Ongaratto, diretor de novos negócios da Fatal Model, a parceria vai além da exposição de marca.

- Estar ao lado do Remo neste retorno à Série A, depois de mais de três décadas, é fazer parte de um momento histórico do futebol brasileiro. O Remo tem uma torcida apaixonada, uma identidade muito forte e representa muito bem o Norte do país. A Fatal Model acredita no esporte como plataforma de conexão real com as pessoas, e essa união nasce com tudo para ser vencedora - afirmou.

Com a nova patrocinadora, o Remo reforça sua estrutura para encarar os desafios da elite do futebol nacional, levando o nome do Pará de volta ao principal palco do Brasileirão, agora com um parceiro que acredita em grandes histórias, grandes torcidas e grandes conquistas.

- Essa parceria com a Fatal Model representa um passo estratégico importante para o fortalecimento financeiro do clube e a ampliação de sua rede de patrocinadores. Temos certeza que a Fatal Model acredita na grandeza do nosso clube - disse Glauber Gonçalves, vice-presidente do Remo.

