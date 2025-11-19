Palmeiras lança uniforme para os sócios e tem Abel Ferreira como garoto propaganda

O Palmeiras lançou nesta quarta-feira (19) seu uniforme especial para os sócios Avanti da temporada 2025 e o técnico Abel Ferreira foi um dos nomes a posar nas fotos de divulgação da peça. Em parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo do alviverde, o clube lançou uma camisa que tem como tema o vínculo entre o clube e a torcida.

O design aposta em uma estática retrô e a camisa tem listas horizontais na parte frontal e é totalmente verde na parte de trás. Além disso, a modelagem das camisas é oversized, com mangas mais amplas e compridas, que, segundo o clube, traduz a tendência "athleisure", quando peças esportivas podem ser usadas como roupas do dia a dia.

O treinador Abel Ferreira foi um dos rostos escolhidos para a campanha de lançamento ao lado de nomes como o zagueiro Bruno Fuchs, o lateral Giay e o atacante Allan. A campanha "Palmeiras como um estilo de vida" é traduzida no uniforme com uma frase estampada na nuca da camisa com a frase "Quando surge o Alviverde", em referência ao hino do clube.

A camisa será vendida exclusivamente para os sócios Avanti do Palmeiras, disponíveis nos tamanhos P ao 3GG. O valor de venda é de R$499,99 através do site da Palmeiras Store e nas lojas físicas do Palmeiras. O tecido das peças segue o mesmo usado pela Puma na fabricação das camisas "home" e "away" desta temporada, além do escudo modelado 3D em TPU. Todos os uniformes também apresentam um selo de autenticidade na barra da camisa, com o intuito de reforçar o caráter de item colecionável para os sócios.

Veja mais imagens da nova camisa do Palmeiras

