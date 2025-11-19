menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras lança uniforme para os sócios e tem Abel Ferreira como garoto propaganda

Camisas serão vendidas exclusivamente para os sócios Avanti; veja detalhes e onde comprar

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 19/11/2025
11:57
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025
imagem cameraAbel Ferreira foi garoto propaganda da nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025. (Foto: Divulgação)
  Matéria
  Mais Notícias

O Palmeiras lançou nesta quarta-feira (19) seu uniforme especial para os sócios Avanti da temporada 2025 e o técnico Abel Ferreira foi um dos nomes a posar nas fotos de divulgação da peça. Em parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo do alviverde, o clube lançou uma camisa que tem como tema o vínculo entre o clube e a torcida.

O design aposta em uma estática retrô e a camisa tem listas horizontais na parte frontal e é totalmente verde na parte de trás. Além disso, a modelagem das camisas é oversized, com mangas mais amplas e compridas, que, segundo o clube, traduz a tendência "athleisure", quando peças esportivas podem ser usadas como roupas do dia a dia.

O treinador Abel Ferreira foi um dos rostos escolhidos para a campanha de lançamento ao lado de nomes como o zagueiro Bruno Fuchs, o lateral Giay e o atacante Allan. A campanha "Palmeiras como um estilo de vida" é traduzida no uniforme com uma frase estampada na nuca da camisa com a frase "Quando surge o Alviverde", em referência ao hino do clube.

A camisa será vendida exclusivamente para os sócios Avanti do Palmeiras, disponíveis nos tamanhos P ao 3GG. O valor de venda é de R$499,99 através do site da Palmeiras Store e nas lojas físicas do Palmeiras. O tecido das peças segue o mesmo usado pela Puma na fabricação das camisas "home" e "away" desta temporada, além do escudo modelado 3D em TPU. Todos os uniformes também apresentam um selo de autenticidade na barra da camisa, com o intuito de reforçar o caráter de item colecionável para os sócios.

Veja mais imagens da nova camisa do Palmeiras

Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025. (Foto: Divulgação)
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025. (Foto: Divulgação)
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025. (Foto: Divulgação)
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025
Nova camisa do Palmeiras para os sócios Avanti 2025. (Foto: Divulgação)

