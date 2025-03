Liverpool, Arsenal e PSG disputam astro da Premier League no mercado

Liverpool, Arsenal e PSG disputam a contratação de Alexander Isak, astro do Newcastle, na janela de transferências. O centroavante de 25 anos é um dos nomes que mais promete agitar o mercado nos próximos meses.

Na França, o "RMC Sport" diz que o PSG estaria disposto a trocar Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marco Asensio pela chegada do sueco. Além disso, o clube de Nasser Al-Khelaifi estaria disposto a dar um dinheiro em compensação pelo atacante.

Por outro lado, o Liverpool já teria iniciado as conversas com os representantes de Isak em busca de um acordo, segundo a "Sky Sports". Os Reds preparam uma oferta e podem romper com a estratégia de gastos controlados pela contratação do sueco.

Já o Arsenal corre por fora na disputa em meio a uma temporada com diversos problemas no setor ofensivo. Enquanto Gabriel Jesus sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho, Kai Havertz lida com um problema muscular, o que faz com que Mikel Arteta improvise o meia Merino como centroavante.

Nos últimos meses, Isak não vem aceitando uma proposta de renovação de contrato com o Newcastle. No entanto, o clube inglês não deve ceder o centroavante facilmente, uma vez que investiu 70 milhões de euros (R$ 432 milhões) na chegada do sueco, em 2022.