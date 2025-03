Limite de patrocínios no Mundial: especialistas analisam impacto para clubes brasileiros

O Super Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos, trará uma mudança importante para os times participantes: a restrição de patrocinadores no uniforme. A entidade determinou que cada clube poderá exibir apenas um patrocinador na camisa de jogo, localizado no espaço máster.



A medida impacta diretamente os quatro clubes brasileiros que estarão na competição – Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo –, que precisarão se adaptar à nova realidade comercial. Além disso, a restrição vale também para materiais de treino, agasalhos e coletes usados no banco de reservas.

🏆 Especialistas analisam impacto da decisão da Fifa

A regra imposta pela Fifa gerou diferentes reações no mercado. Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, a decisão tem um ponto positivo: a padronização visual dos uniformes.

- Creio que a regra é válida, uma vez que existem clubes participantes de diversas partes do mundo, cada um com a sua cultura. Muitas vezes, os times vendem muitos espaços, e o uniforme acaba ficando poluído. Então, para padronizar, a Fifa resolveu adotar essa medida, o que na minha visão é assertivo - afirmou.

Já Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, empresa brasileira fornecedora de material esportivo para 11 clubes do país, acredita que a mudança segue uma tendência estética do futebol mundial.

- O regulamento prioriza a estética e a padronização visual do torneio, resultando em camisas mais ‘limpas’ e alinhadas a um padrão internacional. Essa medida valoriza a identidade dos clubes e reforça a percepção de exclusividade do patrocinador máster, seguindo uma tendência de design mais minimalista no futebol - conclui Kleimmann.

💰 Patrocínio exclusivo pode gerar perdas financeiras?

Apesar da padronização visual, a restrição pode impactar o potencial de receita publicitária dos clubes. Atualmente, muitos times brasileiros exibem diversos patrocinadores no uniforme, com marcas ocupando mangas, ombros, costas e barra da camisa. Com a nova regra, os clubes precisarão buscar alternativas para compensar possíveis perdas financeiras.

Uma das soluções pode ser renegociar contratos, elevando o valor do patrocínio máster, já que a marca ganhará exclusividade no uniforme durante o torneio. Outra estratégia pode ser o fortalecimento de ações comerciais digitais, explorando a visibilidade dos clubes nas redes sociais e plataformas de streaming.