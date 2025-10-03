Liga de golfe amarga prejuízos consecutivos no Reino Unido; veja

Prejuízo. E não é pequeno. A LIV Golf (liga de golfe) do Reino Unido registrou prejuízo de quase US$ 500 milhões no ano passado. De acordo com o Financial Times, trata-se de um reflexo do investimento local na modalidade. Contudo, as perdas acumuladas chegam a US$ 1,1 bilhão desde 2021, data da criação da liga.

A LIV Golf é financiada pela Arábia Saudita, e a LIV UK até registrou aumento na receita de 2024 em relação à de 2023, mas os custos também cresceram. E em escala maior. O dinheiro que entrou subiu 74,9%, mas o que foi gasto, embora percentualmente menor - 24% - significou US$ 500,3 milhões. Déficit ampliado.

Arábia Saudita banca

Embora os números apontem uma justificada preocupação, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita banca a manutenção do projeto. Nomes importantes da modalidade foram contratados para a disputa. O futuro do circuito, todavia, é incerto.

Como funciona a contagem de tacadas e handicaps no golfe

O golfe é um dos esportes mais antigos e estratégicos do mundo, com regras que exigem precisão, concentração e planejamento. Apesar da aparência tranquila, o jogo envolve sistemas de pontuação complexos, principalmente para quem está começando. Um dos aspectos mais importantes — e também mais questionados — é a forma como se contam as tacadas e o que significa o famoso handicap. Como funciona a contagem de tacadas e handicaps no golfe. O Lance! explica.

Ao contrário da maioria dos esportes, em que vence quem marca mais pontos, no golfe vence quem fizer o menor número de tacadas para completar os buracos. Cada campo possui 18 buracos, e cada um tem uma pontuação de referência chamada par, que representa o número ideal de tacadas para concluir aquele trecho.

Além disso, o sistema de handicap permite que jogadores amadores de diferentes níveis compitam entre si com mais equilíbrio. Mas como isso funciona na prática? E como a contagem de tacadas é registrada ao longo do jogo?

Neste texto, explicamos de forma clara como é feita a pontuação no golfe, o que é o handicap, como ele é calculado e como impacta o resultado final.