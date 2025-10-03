Gol de Luciano: veja valor de mercado do atacante do São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Fortaleza, na noite da última quinta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro, encerrou jejum do time paulista, que ficou a dois pontos do Bahia. E o gol que garantiu os três pontos foi de Luciano, atacante que também encerrou jejum e, assim, pode vir a ganhar valor de mercado na próxima avaliação.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, Luciano vale € 2 milhões (R$ 12,5 milhões, na conversão atual). Na verdade, a cotação mais recente é de junho. Depois daquele mês, ele teve um julho de destaque individual, mas meses seguidos sem gol ou assistência, por exemplo. Voltou a marcar exatamente diante do Fortaleza.

Significa que, em tese, o valor dele pode ter subido e descido sem que tenha havido avaliações no período. Com o gol marcado - e, eventualmente, a boa fase se confirme nos próximos jogos - o próximo valor de mercado do atacante do São Paulo pode, sim, ser mais elevado.

Carreira

Hoje com 32 anos, Luciano teve avaliação de mercado pela primeira vez quando tinha 21 e defendia o Corinthians: € 900 mil em agosto de 2014. Em janeiro de 2015, subiu para € 4 milhões. Reduziu a € 3,5 milhões em maio daquele ano, mas alcançou € 5,5 milhões em setembro. Com 22 anos, foi o auge em termos de mercado.

Em seguida, houve duas percepções de queda até o retorno para € 2 milhões durante o período no Leganés (ESP). E tal número passou a ser uma constante na carreira do jogador. Subiu a € 2,5 milhões em julho de 2017 e ele foi para o futebol grego, mas o número se manteve. Depois, retornou a € 2 milhões.

Na sequência, no Fluminense, era fevereiro de 2019 quando novamente foram observados € 2 milhões. E houve um período posterior, no Grêmio, em que a sequência se repetiu: subiu a € 2,5 milhões e voltou a € 2 milhões poucos meses depois.

No São Paulo, bons momentos

A primeira avaliação no São Paulo foi de € 2,8 milhões. Luciano tinha 27 anos em setembro de 2020. Em fevereiro de 2021, a melhor avaliação após cinco anos: € 4 milhões. Número que se repetiria três meses depois. Os anos foram passando e a natural desvalorização foi acontecendo pela idade.

Só que, com Luciano, a queda foi paulatina. Houve períodos consistentes com o mesmo número refletido. Por exemplo, entre dezembro daquele ano e no agosto seguinte: € 3,5 milhões. Assim como cinco meses entre o final de 2022 e abril de 2023: € 3 milhões. Já entre julho de 2023 e dezembro de 2024, foram observados 2,5 milhões. No último junho, aí sim, € 2 milhões.