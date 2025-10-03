‘Flamengo é míope’: dispara CEO da LFU sobre impasse com a Libra

O CEO da Liga Forte União (LFU) opinou sobre a postura do Flamengo no atual impasse judicial envolvendo a divisão de receitas com a LIBRA. Em entrevista para a CNN Esportes S/A, o dirigente detalhou a negociação entre os clubes e os blocos de liga no Brasil.

- Minha torcida é para que se chegue a um entendimento que saia da esfera judicial. Acho que está sendo muito prejudicial para os clubes, que precisam receber seus recursos e têm dinheiro travado por uma discussão que deveria ser interna. Sendo bem honesto, acredito que a visão do Flamengo nessa história é muito míope. Você deveria caminhar numa direção em que se dividem melhor os recursos. Isso deveria ser o objetivo de todo mundo - declarou Gabriel Lima, CEO da LFU.

Flamengo trava impasse judicial

O Flamengo conquistou uma decisão favorável que bloqueou o repasse de parte dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ao bloco. Segundo apurou o Lance!, a diretoria rubro-negra avalia que o debate em torno da forma de distribuição dos valores é legítimo e entende que a deliberação da Libra sobre o contrato com a Globo não contou com unanimidade entre os associados.

Desde que assumiu a presidência, BAP tem adotado postura crítica em relação aos termos do contrato (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

📺Diferenças entre Libra e LFU

Clubes da Libra (14 times)

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa.

🔹 Libra optou por um acordo único com a Globo

Assinou contrato em março de 2024 .

. Venda dos direitos por R$ 1,3 bilhão fixos + 40% da receita líquida do Premiere.

fixos + do Premiere. Após a saída do Corinthians para a LFU, o valor fixo caiu para R$ 1,17 bilhão.

Clubes da LFU (33 times)

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Atlético-GO, Athletico-PR, Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta, Tombense.

🔹 LFU fragmentou os direitos entre várias empresas