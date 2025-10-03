menu hamburguer
Lance! Biz

‘Flamengo é míope’: dispara CEO da LFU sobre impasse com a Libra

Rubro-negro quer rediscutir valores do pacote de pay-per-view do Brasileirão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
10:14
Na imagem, Gabriel Lima concede entrevista ao apresentador João Vítor Xavier (Foto: Reprodução/CNN Brasil)
Na imagem, Gabriel Lima concede entrevista ao apresentador João Vítor Xavier (Foto: Reprodução/CNN Brasil)
O CEO da Liga Forte União (LFU) opinou sobre a postura do Flamengo no atual impasse judicial envolvendo a divisão de receitas com a LIBRA. Em entrevista para a CNN Esportes S/A, o dirigente detalhou a negociação entre os clubes e os blocos de liga no Brasil.

- Minha torcida é para que se chegue a um entendimento que saia da esfera judicial. Acho que está sendo muito prejudicial para os clubes, que precisam receber seus recursos e têm dinheiro travado por uma discussão que deveria ser interna. Sendo bem honesto, acredito que a visão do Flamengo nessa história é muito míope. Você deveria caminhar numa direção em que se dividem melhor os recursos. Isso deveria ser o objetivo de todo mundo - declarou Gabriel Lima, CEO da LFU.

Flamengo trava impasse judicial

O Flamengo conquistou uma decisão favorável que bloqueou o repasse de parte dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ao bloco. Segundo apurou o Lance!, a diretoria rubro-negra avalia que o debate em torno da forma de distribuição dos valores é legítimo e entende que a deliberação da Libra sobre o contrato com a Globo não contou com unanimidade entre os associados.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap,fala sobre patrocínio na Flamengo TV (Foto: reprodução FlamengoTV)
Desde que assumiu a presidência, BAP tem adotado postura crítica em relação aos termos do contrato (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

📺Diferenças entre Libra e LFU

Clubes da Libra (14 times)
Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa.

🔹 Libra optou por um acordo único com a Globo

  • Assinou contrato em março de 2024.
  • Venda dos direitos por R$ 1,3 bilhão fixos + 40% da receita líquida do Premiere.
  • Após a saída do Corinthians para a LFU, o valor fixo caiu para R$ 1,17 bilhão.

Clubes da LFU (33 times)
Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Atlético-GO, Athletico-PR, Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta, Tombense.

🔹 LFU fragmentou os direitos entre várias empresas

  • Contratos fechados com Amazon, Record, YouTube e Globo.
  • Último pacote foi vendido em fevereiro de 2025 (para a Globo).
  • Estima-se que o grupo vá faturar R$ 1,5 bilhão por ano.

