Pela segunda vez desde sua fundação, a Liga Forte União (LFU) anunciou que mudou de nome adotou uma nova marca para o grupo. Agora, o bloco composto por dez clubes da Série A do Brasileirão passa a se chamar Forte Futebol União e adota a sigla FFU. De acordo a gestão da liga, o objetivo da mudança de identidade acontece para alinhar com os objetivos institucionais do movimento.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo comunicado da FFU, o rebranding busca consolidar um modelo de gestão mais justo, transparente e com foco no coletivo. A participação em conjunto dos clubes no movimento da liga foi o principal destaque no anúncio da nova identidade, destacando que o grupo é orientado por valores comuns de todos que fazem parte do bloco.

O primeiro nome utilizado pela FFU foi Liga Forte Futebol (LFF) e passou para Liga Forte União (LFU). Agora, o bloco cria um nome que mistura as nomenclaturas anteriores e dá destaque ao retorno da palavra "futebol" à marca.

continua após a publicidade

- O uso da palavra "futebol" reforça a conexão direta com o propósito central do grupo e sua atuação no ecossistema do esporte. O "Forte União" permanece como base do nome por representar o que sustenta o grupo. Mais que um nome, é a afirmação da força coletiva, da convergência e da união entre os clubes - diz o comunicado da FFU.

O presidente do grupo, Marcelo Paz, ex-Fortaleza e atualmente diretor executivo do Corinthians, afirmou que a mudança faz parte de um caminho natural seguido pela liga e que mostra uma "maturidade institucional" atingida pela FFU.

continua após a publicidade

- Entramos em uma fase de maior maturidade institucional, com governança mais robusta e uma atuação estratégica voltada à geração de valor de longo prazo para os clubes (...) Depois de apresentar um novo momento, a Forte União revela como esse posicionamento se transforma em marca. Uma identidade visual que nasce do propósito e reforça cada detalhe, a construção coletiva do futebol - disse Paz em entrevista à revista Exame.

Números da FFU em 2025

De acordo com o relatório consolidado dos números da FFU (ainda como LFU) em 2025, houve um incremento de R$ 460 milhões de receitas aos seus clubes com direitos de transmissão em comparação a 2024. A marca afirma que, individualmente, a receita média dos clubes cresceu 55%.

Entretanto, há dados conflitantes que apontam redução na projeção de faturamento da FFU até 2029. Por ter um acordo de proporcionalidade a partir do número de clubes na primeira divisão, o bloco pode perder dinheiro, já que saiu de 11 representantes em 2025 para dez representantes em 2026. Antes, o grupo tinha projeção de ganho de R$ 2,2 bilhões, valor que pode

a diminuição de 11 para dez clubes na Série A de 2026 reduz a projeção de faturamento da FFU até 2029. Antes, o bloco tinha projeção de ganho de R$ 2,2 bilhões, mas o acordo de proporcionalidade impacta nestas cifras. As informações são do portal Estadão. Segundo a publicação, o contrato com a Globo detalha o pagamento de R$ 850 milhões com 12 representantes na primeira divisão, cifra que diminuiu para R$ 750 milhões com 11 times e chegará a R$ 650 milhões no atual cenário.