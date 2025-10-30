Argentinos detonam decisão do árbitro em Racing x Flamengo: 'Cúmplice'

Os torcedores do Racing não ficaram nada satisfeitos com o tempo de acréscimo concedidos pelo árbitro chileno Piero Maza no duelo contra o Flamengo. Nas redes sociais foram muitas reclamações referentes a atuação do árbitro no empate por 0 a 0 com o Flamengo, no El Cilindro. Sem conseguir marcar gols, a equipe argentina deu adeus a Libertadores na semifinal.

Torcedores do Racing se revoltam com decisão da arbitragem

Tradução: O Racing teve chances claras. É frustrante porque eles estavam lá, bem na frente. O Flamengo só perdeu tempo no segundo tempo. O árbitro foi cúmplice, seguindo o Rossi em todos os tiros de meta. Houve duas intervenções do VAR, todas as substituições foram feitas e os jogadores do Flamengo só estavam enrolando. Ele só acrescentou seis minutos de acréscimo.

Tradução: Anularam um gol perfeitamente legal no Maracanã, não marcaram uma falta a nosso favor, um pênalti por toque de mão, mas atenção, nos beneficiaram porque expulsaram um dos jogadores deles por falta. E o tempo em que o Racing teve vantagem numérica (Plata, do Flamengo, foi expulso) não foi jogado; eles simplesmente se jogaram no chão e pediram duas vezes para o VAR, 6 minutos de acréscimo.

Tradução: O Racing não esteve à altura de uma partida deste calibre, mas a arbitragem de Piero Maza foi muito ruim. O chileno permitiu que o Flamengo perdesse tempo durante todo o segundo tempo e acrescentou apenas 6 minutos.

Tradução: O responsável pela vitória do Flamengo, Piero Maza. Ele manipulou e alterou o campo, inventou um cartão vermelho para Rojo que não era merecido, acrescentou 6 minutos quando deveriam ter sido pelo menos 10, marcou faltas inexistentes, etc., etc. Um ladrão!

Apesar da festa, Racing fica no empate e Flamengo avança a final

A "Batalha de Avellaneda", que contou desde o início da partida com muita festa da torcida do Racing, teve um final feliz para o Flamengo.

O Flamengo sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

O adversário do Flamengo será o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30).