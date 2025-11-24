A negociação pelos direitos de transmissão das competições da Conmebol ganha emoção. Para transmitir as Copas Libertadores e Sul-Americana, a rede XSports fez uma proposta considerada importante. Ao ponto de a confederação avaliar uma nova rodada de negociações. A informação foi publicada primeiramente pela coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo.

O veículo tem pouco mais de três meses de operação, mas já balança o mercado. A oferta da XSports é dividida em duas, na verdade: para a TV aberta e para a TV fechada, onde o canal também está presente. A disputa entre as já empresas já citadas promete ser intensa, e ainda tem SBT e CazéTV como interessados. O ciclo em negociação é o da Libertadores e da Sul-Americana de 2027 a 2030.

Quando da abertura do processo de licitação, no último mês de setembro, a própria Conmebol detalhou os pacotes: "No total, sete pacotes estão sendo licitados: opções para plataformas abertas, plataformas pagas, uma opção multiplataforma e um pacote de Near Live Clips & Highlights (destaques ao vivo dos melhores momentos dos jogos), que inclui todas as 314 partidas da temporada (155 da Libertadores, 157 da Sul-Americana e dois da Recopa)."

Veja a programação dos finalistas da Libertadores-2025

Enquanto potenciais transmissoras debatem o futuro a médio prazo, os finalistas da atual edição da Libertadores se preparam para a final deste ano, que será neste sábado. O Palmeiras encara uma sequência de viagens antes do término da temporada, na qual mantém vivo o sonho dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Antes de seguir para Lima, onde enfrenta o Flamengo na decisão continental, a equipe comandada por Abel Ferreira visita o Grêmio nesta terça-feira (25).

Já o Rubro-Negro treinou na manhã desta segunda às 9h30 (de Brasília) no Ninho do Urubu. Na parte da tarde, às 15h30, a delegação do time carioca embarca para Belo Horizonte (MG), palco da partida contra o Atlético-MG, nesta terça.

