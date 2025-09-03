Leila Pereira supera Textor e rival argentino em prêmio de melhor gestão na América do Sul

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi a vencedora do prêmio melhor gestão de clube no Prêmio Confut 2025. A Conferência Sudamericana de Futebol acontece em São Paulo entre os dias 2 e 4 de setembro e elege em sua premiação os melhores trabalho da América do Sul em 33 categorias diferentes. Na disputa "Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube", a dirigente bateu Jhon Textor, dono da SAF do Botafogo, e Jorge Brito, presidente do River Plate.

A premiação foi entregue na noite desta quarta-feira (3), durante evento na Arena Mercado Livre Pacaembu. Leila não compareceu à premiação e um representante do clube recebeu o troféu em seu nome. O alviverde concorreu, no total, em nove das 33 categorias da premiação na Confut Sudamericana 2025.

Dessas, ficou com a primeira colocação em quatro oportunidades. João Paulo Sampaio venceu o troféu como "Profissional de Categorias de Base", Gisele Silva como "Profissional de Psicologia" e como "Clube de Melhores Práticas de Gestão". O Allianz Parque, casa do Palmeiras, também teve destaque ao vencer a categoria "Melhor Instalação Esportiva" de estádio ou arena, à frente da Neo Química Arena e do Munumental de Nuñez, da Argentina.

A gestora palmeirense está à frente do clube desde que se tornou dirigente, em novembro de 2021, conquistou o bicampeonato brasileiro (2022 e 2023), o tricampeonato paulista (2022, 2023 e 2024) e as inéditas Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). Neste ano, disputa o título no Brasileirão e está nas quartas de final da Libertadores.

O trabalho de Leila também ganhou relevância em 2024 e 2025 pelo aspecto financeiro do alviverde. No ano passado, chegou pela primeira vez na marca de R$ 1 bilhão de faturamento, fato que já se repetiu neste ano, três meses antes do fim da temporada. A previsão era de uma arrecadação de R$ 650 milhões neste ponto da temporada.

A marca foi alcançada, principalmente, pela negociação de atletas do clube, como Estêvão e Richard Ríos, estrelas do time principal, e outros que ainda atuavam na base, como Thallys e Kevin. A transferência do jovem atacante para o Chelsea, acertada ainda em 2024, foi contabilizada apenas agora. Já a venda do meio-campista colombiano ao Benfica, após o Mundial, rendeu R$ 134 milhões aos cofres alviverdes.

Vitor Roque foi contratado na gestão Leila Pereira e se tornou a mais cara da história do clube. (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Altos investimentos na janela

Em 2025, o Palmeiras também bateu recorde de investimento na janela de transferências. O clube contratou mais cinco nomes neste último período e chegou a 12 contratações no total nesta temporada. Foram quase R$ 700 milhões ao longo da temporada, que teve o Mundial de Clubes no meio do ano como grande competição disputada.

Leila quebrou recordes importantes à frente do Palmeiras, como as maiores contratações da história da equipe. Vitor Roque, Paulinho e Ramón Sosa foram o top três de maiores gastos do alviverde, todos eles sob comando da dirigente neste ano. Miguel Borja surge em quarto e Facundo Torres, mais um da atual presidente, completa o top cinco.