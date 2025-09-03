Meio-campista do Palmeiras, Mauricio deixou o gramado da Neo Química Arena com dores no empate em 1 a 1 com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Posteriormente, já na saída da delegação, o jogador voltou a demonstrar incômodo na região da lombar.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, Mauricio sente um desconforto após uma pancada na região, mas não preocupa o clube para a sequência da temporada. Em meio à Data Fifa, os atletas que não foram convocados receberam folga até quinta-feira (4), quando o elenco se reapresenta na Academia de Futebol.

Contratado na última temporada, Mauricio desbancou Raphael Veiga, que vive período de oscilação com a camisa alviverde, e ganhou sequência na equipe titular de Abel Ferreira. Em 37 jogos oficiais no ano, ele soma dez gols e sete assistências.

Situação física de Raphael Veiga

Fora dos últimos compromissos do Palmeiras por conta de dores no púbis, Raphael Veiga realiza trabalho de recuperação física com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O jogador, inclusive, compareceu ao CT durante a folga do elenco, com o objetivo de acelerar o processo de retorno aos gramados.

Questionado sobre a condição do meia, Abel Ferreira revelou que Veiga atuou com dores antes de se ausentar, mas afirmou que não há um prazo definido para tê-lo novamente à disposição. A tendência é que ele esteja disponível para as quartas de final da Libertadores, contra o River Plate.

- Ele é fundamental, mas o futebol brasileiro não da tréguas, nos últimos anos ele teve um rendimento absurdo, mas são muitos jogos seguidos, jogou com dores e teve que parar. Não estava sendo bom para ele nem para o clube, recuperar o físico dele. Não tem um prazo de retorno - afirmou Abel Ferreira em entrevista.

Dupla de atacantes fora da temporada

Após atuar no sacrifício durante o Mundial de Clubes e ser peça fundamental na vitória sobre o Botafogo nas oitavas de final, Paulinho foi submetido a nova cirurgia na perna e retorna apenas na próxima temporada.

Assim como Bruno Rodrigues, afastado a mais de um ano dos gramados após realizar duas cirurgias no joelho.

- É um jogador (Bruno Rodrigues) que eu particularmente gosto, pelos valores que ele tem. Nós vamos ajuda-lo, e a melhor forma de o ajudar é estando em um clube como o Palmeiras, que tem recursos para recuperar um jogador desse nível, sobretuto pela gravidade da lesão. Os próprios colegas, mesmo no treino, respeitam muito e não fazem entradas. O foco principal é o início do próximo ano (2026) - disse o treinador alviverde.