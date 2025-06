Al-Hilal x Pachuca: veja salário milionário de Marcos Leonardo no clube saudita

Pachuca e Al-Hilal se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), às 22h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Em campo, destaque para o atacante Marcos Leonardo, ex-Santos e Benfica, um dos brasileiros que compõem o estrelado elenco saudita.

Contratado em setembro de 2024, o jogador de 21 anos assinou vínculo com o Al-Hilal até junho de 2029. E o salário não é nada modesto: 5,1 milhões de euros por ano, segundo dados do site Capology.

💰 Salário milionário no Al-Hilal

Com a cotação atual, o salário bruto anual de Marcos Leonardo equivale a R$ 33,2 milhões. Veja a divisão aproximada:

Por ano: €5,1 milhões = R$ 33,2 milhões

€5,1 milhões = Por mês: €425 mil = R$ 2,77 milhões

€425 mil = Por semana: €98 mil = R$ 638 mil

Mesmo com esses números elevados, o brasileiro é “apenas” o 10º jogador mais bem pago do elenco. Estão à sua frente nomes como Kalidou Koulibaly, Aleksandar Mitrovic, Ruben Neves, Malcom, João Cancelo e Sergej Milinkovic-Savic, entre outros astros.

🧐 Pressão por classificação

O Al-Hilal chega pressionado para o confronto. A equipe empatou os dois jogos até agora — contra Real Madrid e RB Salzburg — e soma dois pontos, ocupando a terceira colocação no Grupo H. Para seguir com chances de avançar às oitavas de final, precisa vencer o Pachuca e torcer por um empate no outro jogo da chave.

Apesar das boas atuações coletivas, o time saudita marcou apenas um gol em duas partidas. A torcida espera que Marcos Leonardo, titular na ausência de Mitrovic, assuma o protagonismo nesta rodada decisiva e justifique o alto investimento.

Se a pontaria afiar e a combinação de resultados ajudar, o Al-Hilal pode seguir vivo no sonho do título inédito — com um brasileiro decisivo na linha de frente.

